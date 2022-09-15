Küresel piyasaların ekonomi gündemi yoğun

Küresel piyasalarda açıklanacak veriler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar, ülkelerin ekonomik verileri açıklandıkça önlerini görebildikleri için alım ya da satım kararlarını daha bilinçli verebiliyor.

Piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklık artarken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Büyüme rakamları güç kaybetti

Başta Avrupa ve Çin olmak üzere açıklanan verilerin büyümenin güç kaybettiğine işaret etmesi resesyon endişelerini de canlı tutarken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.

New York borsası toparlandı

Dün New York borsasında toparlanma isteği öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,47 ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,43'te dengelendi.

Dolar endeksi 109,7

Dolar endeksi ise 110 seviyesinden sınırlı da olsa geri çekilerek 109,7'ye geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında, yeni günün yatay başladığı, bugünkü yoğun veri akışı öncesi temkinli seyrin sürdüğü görülüyor.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde ise dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 3.446,96 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,2530

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 18,2376'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2530'dan işlem görüyor.