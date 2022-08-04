Küresel piyasaların gözü BoE'nin faiz kararında

Küresel piyasalar verilerin ışığında yön bulmaya devam ederken bugün gözler, İngiltere'den gelecek faiz kararına odaklandı.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Yatırımcıların bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını takip edeceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını söyledi.

ABD'nin ISM verisi beklentilerin üzerinde geldi

Açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak hizmet sektöründe büyümeye işaret etti. Ülkede fabrika siparişleri de haziranda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artarak yüksek faiz ortamında imalat sektörünün gücünü koruduğunu gösterdi.

New York borsasında alıcılı seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,29 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 artışla 2 ayın, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kazancıyla 3 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Dolar endeksi dünkü yatay seyrine bugün de devam ederek 106,4 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,84'ü test etmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 2,72'de dengelendi.

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı değerlendirmelere çevrildi. Yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden bankanın, bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesi bekleniyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi durumunda banka, 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına başvurmuş olacak.

Euro PMI verisi yükseldi

Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI temmuzda önceki aya göre 0,6 puan artarak 51,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Pozitif veri ve teknoloji hisselerine gelen alımlarla yükselen Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi 1,0170 seviyesinde yatay hareket ederken, BoE'nin faiz kararı öncesi sterlin/dolar paritesi 1,2155'te dengelendi.

Çin ordusu, Tayvan adası çevresinde askeri tatbikata başladı

Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusu, bugün Tayvan adası çevresinde askeri tatbikata başladı. Gerçek atışların da yapıldığı tatbikat, 7 Ağustos'a kadar sürecek. Konuya ilişkin gelişmeler bir müddet daha gündemde kalacak olsa da pay piyasalarının yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Söz konusu yükselişte, Alibaba'nın bugün açıklanacak finansal sonuçları öncesi teknoloji hisselerine gelen alımlar etkili olurken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla seyrediyor.

Dolar/TL 17,9460

Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 17,9418'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9460'tan işlem görüyor.