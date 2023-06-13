Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyonunda Küresel piyasaların nabzını ABD tutuyor. ABD'de açıklanan veriler ve alınan faiz kararları çok etkin. ABD'nin enflasyonu ise en belirleyici veri olarak kabul ediliyor.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Bugün ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

ABD enflasyonunun mayısta yüzde 4,1'e düşmesi bekleniyor

Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.

ABD'nin enflasyon verisi Fed'in kararını etkileyecek

Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Brent petrolün fiyatı yüzde 4 düştü

Emtia fiyatları ise enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık seyrini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı, devam eden talep endişeleri ile dün yüzde 4 düşüşle 72 dolara geriledi.

Öte yandan, dünya ekonomilerinde resesyon riskinin güçlenmeye devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azalışla 73,9 dolardan başladı.

New York borsası yükseldi

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksi 22 Nisan 2022'den, Dow Jones ise 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,93, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile Avrupa'da ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, nisan ayı işsizlik oranı

09.00 Almanya, mayıs ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı perakende satışlar

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı ZEW ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı TÜFE