Küresel piyasaların gündeminde 'resesyon' var

Fed'in para politikasının sonucunda resesyon olma ihtimali piyasaların satıcılı seyirde ilerlemesine neden oluyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına kadar piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini kaydetti.

S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yüzde 20 geriledi

Dün, New York borsasında endekslerin yüzde 4 civarında değer kaybetmesinin ardından S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yüzde 20 gerileyerek teknik açıdan ayı piyasasını teyit etti.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Piyasalarda bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının dün fiyatlamalara dahil olmasının ardından bu sabah itibarıyla para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna gelmesi dikkati çekiyor.

Avrupa'da ECB kararları etkin

Avrupa ekonomilerinin 10 yıllık tahvil faizleri dün artan satış baskısıyla 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ü aştı.

Söz konusu durum aşırı borçlu olan İtalya ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri için problem teşkil ederken, ECB konuyu yakından takip ediyor.

ECB yetkilileri şahin açıklamalarını dün de sürdürürken, tahvil piyasalarında dün artan satış baskısı sonrası BoE'nin perşembe günkü toplantıda 25 baz puandan daha fazla faiz artırabileceği ihtimali de güçleniyor.

Söz konusu gelişmeler bölgede pay piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,43, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya borsaları satıcılı seyirde

Asya borsaları da küresel piyasalara paralel satıcılı seyrederken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedefini korumak için tahvil alımlarını artırması satış baskısını törpüledi.

BoJ dünya genelinde oldukça agresifleşen şahin politikaların aksine güvercin duruşunu korurken, dün BoJ'un getiri eğrisi kontrolündeki hedeflerine sadık kalamayacağına yönelik endişeler tahvil piyasalarındaki satış baskısının şiddetini artırdı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: