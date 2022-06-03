Küresel piyasaların odağında ABD'nin istihdam verileri var

Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün gözler ABD'nin istihdam raporu ve yurt içinde açıklanacak TÜFE verisine odaklandı.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 128 bin artarak, koronavirüs salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

AA'nın haberine göre, analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

OPEC'ten üretimi artırma kararı

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu petrol üreticisi 10 ülke petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.

Brent Petrol 117 dolarda

Buna karşın petrol fiyatları dün, söz konusu üretim artışının küresel talep karşısında yetersiz kalabileceği endişesiyle yükselerek 117 dolar seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,84, Nasdaq endeksi yüzde 2,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Analistler, ECB yetkililerinin bölgede rekor seviyeye çıkan enflasyonun ardından tonlarını şahinleştirdiğini ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasadaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını kaydederek, üçüncü çeyrek sonunda politika faizinin yüzde 0 seviyesine çekilmesinin beklendiğini aktardı.

Ukrayna Merkez Bankası politika faizini artırdı

Öte yandan Ukrayna Merkez Bankası, ülkedeki savaşın başlamasından bu yana politika faiz oranını ilk defa artırarak yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkardığını duyurdu.

Rusya ise çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirirken, söz konusu adımın dünya genelinde enflasyon baskısını artırmasından endişe ediliyor.

Ukrayna'nın tahıl ihracatı değerlendiriliyor

Küresel enflasyonu olumsuz etkileyen bir diğer konu olan Ukrayna'nın tahıl ihracatını değerlendirmek üzere Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, arasında dün bir görüşme gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fomin'in Griffiths'e Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini ancak Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunu aktardığı bildirildi.

Avrupa borsaları yükselişte

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde, dün 2.603,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki güne kıyasla yüzde 1,28 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.601,56 puana taşıdı.

Dolar/TL 16,4840

Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 artışla 16,4673'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,4840 seviyesinde işlem görüyor.

Eflasyon beklentisi

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler mayısta TÜFE'nin aylık yüzde 5,49, yıllık ise yüzde 77,72 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: