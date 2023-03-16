Küresel piyasaların odağında ECB'nin faiz kararı var Önce ABD'de sonra Avrupa'da yaşanan banka sorunlarına yapılan müdahalelerle piyasalar duruldu. Küresel piyasalar şimdi ECB'nin faiz kararına odaklandı.

Küresel piyasalar açıklanan verilerin ışığında kendisine yol arıyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla toparlandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ÜFE azaldı

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak öngörülerin altında kaldı.

Fed yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidecek

Para piyasalarında Fed'in yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yüzde 34 ihtimalle de bankanın gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artışlarına ara vereceği tahmin ediliyor.

Altının ons fiyatı en yüksek seviyeyi test etti

Altının ons fiyatı ise dün 1.937 dolarla 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1.916 dolarda dengelenirken, hafta başında bu yana ise yüzde 2,7 değer kazandı.

New York borsası geriledi

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,87 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ECB'nin faiz kararı bekleniyor

Avrupa'da dün pay piyasaları düşüş eğiliminde hareket ederken, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün ECB'nin şahin politikalarına beklenenden önce son verebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1,0516'yla 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,4 azalışla 1,0578'den tamamladı.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,65 altında 5.121,57 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,9920

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,9907'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

16.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması