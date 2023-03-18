Küresel piyasaların önümüzdeki en önemli gündemi! Fed'in faiz kararı ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları önümüzdeki hafta açıklanıyor. Küresel piyasaların önümüzdeki en önemli gündemi bu veri olacak. Bankanın faiz artırmayacağı ise ilk kez gündeme geliyor.

İçinde bulunduğumuz haftada ABD ve Avrupa'da banka krizleri yaşandı ve aşılmaya çalışıldı.

Bu gelişmelerle küresel piyasalar dalgalandı.

Fed'den yüzde 62 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararlarına ilişkin fiyatlamalarda yüzde 62 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği tahmin edilirken, yüzde 38 ihtimalle de bankanın faiz artırmayacağı öngörülüyor.

Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri izlenecek

Fed'in faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan faiz oranları ABD ve Avrupa'da bankaları olumsuz etkilerken, hafta boyunca bankalara ilişkin haber akışı pay piyasalarında sert hareketlerin yaşanmasına sebep oldu.

Banka iflasları ve sermaye artıramama sorunu piyasaları kilitledi

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan süreç Avrupa'da İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla daha da şiddetlendi.

Söz konusu haber akışıyla Credit Suisse'in hisse fiyatında yüzde 30'a varan düşüşler görülürken, İsviçre Merkez Bankası, krizin önüne geçmek için 54 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı.

Krizi çözmek için destek yapıldı

ABD ise ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin piyasalardaki risk algısını bir süreliğine yatıştırdığı görülse de haftanın son işlem gününde krizin henüz bitmemiş olabileceğine yönelik endişelerle pay piyasalarındaki satış baskısı güç kazandı.

Para politikalarına ilişkin belirsizlikler geçen hafta önemli oranda artarken para piyasalarındaki beklentilerde de ciddi oynaklık ortaya çıktı.

Altın yüzde 6,5 değer kazandı

Artan risk algısıyla güveni liman arayışındaki yatırımcılardan destek bulan altının ons fiyatı ise haftalık yüzde 6,5 değer kazancıyla 1.988 dolara çıktı.

20 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, salı ikinci el konut satışları, perşembe Chicago ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları, cuma ise dayanıklı mal siparişleri ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.