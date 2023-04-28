Küresel piyasaların yönü bilançoların etkisiyle pozitife döndü Küresel piyasalar, bankacılık krizindeki belirsizliklere ve Fer'in para politikasındaki beklentilere rağmen ABD'de teknoloji şirketlerinin kârlılıklarının beklentileri aşmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

AA

Küresel piyasalar verilerin ışığında şekillenmeye devam ediyor.

ABD'de ülkede bankacılık krizine ilişkin endişelerin şimdilik yatıştığı görüldü.

Dün First Republic Bank'ın hisse fiyatı yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji şirketlerinin kârlılıklarının beklentileri aşmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklaması risk iştahını olumlu etkiliyor.

Piyasalarda yükseliş eğilimi hakim

Dün New York borsası; Facebook, Instgram ve WhatsApp'ın sahibi META öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket ederken, piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Amazon'un karı piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 arttı. Amazon'un net karı da ilk çeyrekte 3,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,8 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Bugün bilanço takviminde Exxon Mobil ve Chevron gibi şirketler öne çıkıyor.

Öte yandan, dün açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin güçlenmesine neden oldu.

Buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

Dün New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,96, Dow Jones endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.



Avrupa borsaları ağırlıklı seyirde

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgedeki yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Euro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" politikalarında ne kadar alanı olduğuna ilişkin sinyal verebileceğini, ayrıca Almanya'daki enflasyon verilerinin de bölgede enflasyonun seyrine ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini kaydetti.

Asya borsaları yükseldi

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değerlendi

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,13 üzerinde 4.789,63 puandan tamamladı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı

11.00 Almanya, 1. çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek büyüme

15.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar

16.45 ABD, nisan ayı ISM Chicago PMI

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi