Küresel ticaret görünümü zayıf da olsa toparlanıyor UNCTAD, haziran ayına ait küresel ticaretin görünümü ve geçirdiği aşama ile ilgili bir rapor yayınladı.

AA

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel mal ve hizmet ticareti büyümesinin, 2023'ün ilk çeyreğinde toparlandığını ancak yılın ikinci yarısında beklentilerin karamsar olduğunu belirtti.

Raporda, 2023'ün ilk çeyreğinde ticaret büyümesinin hem mallar hem de hizmetler için olumlu olduğuna işaret edilerek, dünya mal ve hizmet ticaretinin art arda iki çeyrekteki düşüşün ardından hem hacim hem de değer olarak toparlandığı aktarıldı.

İlk çeyrekte küresel ticaret yüzde 1,9 arttı

Yılın ilk üç ayında mal ticaretinin 2022'nin son çeyreğine göre yaklaşık 100 milyar dolarla yüzde 1,9 arttığı belirtilen raporda, küresel hizmet ticaretinin de bir önceki çeyreğe göre 50 milyar dolarla yüzde 2,8'e yakın yükseldiği bildirildi.

Gelişmekte olan ülkelerin ticareti yüzde 6 yükseldi

Raporda gelişmekte olan ülkelerin hem ithalatı hem de ihracatının yıllık bazda ortalama yüzde 6 arttığı ifade edilerek, Doğu Asya ekonomileri hariç tutulduğunda, gelişmekte olan ülkeler için yıllık ticaret büyümesinin yaklaşık yüzde 14'ü bulduğu aktarıldı.

İkinci çeyrekte yavaşlama tahmin ediliyor

Raporda, bu yılın ikinci çeyreğine yönelik küresel ticaret büyümesinde bir yavaşlama tahmin edildiğine değinilerek, 2023'ün ikinci yarısında küresel ticaretin görünümünün karamsar olduğu vurgulandı.

Yeşil dönüşümü destek güçsüz kaldı

Küresel ticareti etkileyen gelişmelere de yer verilen raporda, hizmetlere ilişkin artan talep, yeşil dönüşümü destekleyen ticaret ve nakliye maliyetlerinin düşük kalmaya devam etmesi olumlu faktörler olarak sıralandı.

Jeopolitik gerilikler olumsuz yansıdı

Raporda, Ukrayna'daki savaş ve jeopolitik gerilimler, zayıflayan küresel ekonomi, ticareti kısıtlayıcı önlemlerde potansiyel artış, yavaşlayan sanayi üretimi, enflasyon, emtia fiyatları ve faiz oranları gibi faktörler de küresel ticaretteki olumsuz etkenler olarak yer buldu.

Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği ticareti arttı

Mal ticareti büyümesinin son dört çeyrekte büyük ekonomiler arasında karışık bir seyir izlediğine işaret edilen raporda, Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği'nin, ithalat ve ihracatlarında önemli artışlar görüldüğü, öte yandan, diğer büyük ekonomilerin ticaret büyümesinin, özellikle ihracatla ilgili olarak, karışık ve genellikle negatif olduğu kaydedildi.

Çin ve Hindistan'ın ihracat büyümesi kayda değir bulunuyor

Büyük ekonomiler için 2023'ün ilk çeyreğindeki ticaret trendlerinin daha sakin ve çoğu durumda olumsuz olduğuna değinilen raporda, ancak Çin ve Hindistan'ın ihracatındaki önemli büyümenin kayda değer istisnalar olduğu belirtildi.