Küresel ticaret ilk çeyrekte rekor kırdı

Koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmadan Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile birlikte daaralan ticaret, kendisine açtığı yolda 7,7 trilyon dolara ulaştı.

Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde 7,7 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı ancak bu olumlu eğilimin, sıkılaşma politikaları ve jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle durması endişesi hakim.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin geldiği boyut ile ilgili rapor yayınladı.

Küresel ticaret 1 trilyon dolar arttı

AA'nın haberine göre, raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7,7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

"Ukrayna'daki savaş uluslararası ticareti etkilemeye başlıyor"

Raporda, ticaretteki büyümenin 2022'nin ikinci çeyreğinde yavaşlamaya devam ettiğine dikkat çekilerek, "Ukrayna'daki savaş, büyük ölçüde fiyatlardaki artışlar yoluyla uluslararası ticareti etkilemeye başlıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yavaşlayan ekonomik büyüme ve Ukrayna'daki savaşın umutları azalttığı vurgulanan raporda, savaşın uluslararası enerji ve birincil emtia fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturarak uluslararası ticareti etkilediği belirtildi.

Ticaretteki büyüme ilk çeyrekte tüm coğrafi bölgelerde güçlü

Yılın ilk çeyreğinde ticaretteki büyümenin tüm coğrafi bölgelerde güçlü olduğuna dikkat çekilen raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde nispeten düşük kaldığı kaydedildi.

Raporda, çoğu ekonomik sektörde 2022'nin ilk çeyreğinde ticaret değerlerinde yıldan yıla önemli artışlar görüldüğü ifade edildi.