Küresel yatırım fonları 63 trilyon doları aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan rapora göre, Küresel yatırım fonları yüzde 15 artarak 2020 sonunda 63 trilyon doları geçti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayınlanan "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporuna göre; dünyadaki yatırım fonlarının toplam büyüklüğü borsa endekslerindeki artışa paralel olarak 2019 sonuna göre yüzde 15 artarak 2020 sonunda 63 trilyon doları aştığı ifade ediliyor.

ABD, YAPILAN YATIRIM AÇISINDAN İLK SIRADA

Yapılan açıklamada "ABD’nin 29 trilyon dolarlık yatırım fonu portföyü ile dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Lüksemburg, vergi ve operasyonel alanlarda sunduğu olanaklardan dolayı yatırım fonu ve yatırım ortaklığı gibi kolektif yatırım kuruluşlarının küresel merkezi konumundadır." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA İLK FON LÜKSEMBURG'DA KURULDU

Açıklamada, Avrupa’da pek çok fonun Lüksemburg’da kurulduğu, ancak paylarının diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmakta olduğu aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2020'de Lüksemburg’un milli geliri 69 milyar dolar iken, yatırım fonu büyüklüğü 6 trilyon 100 milyar doları geçmiştir. Sıralamada Lüksemburg’dan sonra gelen İrlanda da benzer şekilde sunduğu fırsatlar ile kolektif yatırım şirketlerinin alternatif merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. 2019 sonuna oranla yatırım fonu portföyü yüzde 19 büyüyen İrlanda, 4 trilyon 100 milyar dolarlık portföy büyüklüğü ile dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Sıralamada başı çeken 10 ülkenin yatırım fonu portföy büyüklüğü, toplam portföy büyüklüğünün yüzde 89’unu oluşturmaktadır.





TÜRKİYE'DE YATIRIM FONUNUN BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 2 ARTTI

2020 yılında Türkiye’deki yatırım fonu portföy büyüklüğünün bir önceki yıla kıyasla dolar bazında yüzde 2 artarak 17 milyar 700 milyon dolara çıktı. Ayrıca, dünyadaki yatırım fonlarının milli gelire oranı yüzde 88 olurken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 3’te kaldı."