Küresel yenilenebilir enerji kurulumları bu yıl üretim rekoru hedefliyor

Dünya, enerji sıkıntısının kurtarıcısı ve iklim değişikliği için de yararlı olan yenilenebilir enerji üretimine yöneldi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Raporu yayınlandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE GÜNEŞİN ROLÜ AĞIRLIKLI

Dünyada bu yıl 290 gigavatla rekor tazelemesi öngörülen yenilenebilir enerji kurulumlarının 55,2'sini oluşturan gigavatı güneş enerjisinden gelecek.

Kalan kapasitenin ise diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanması bekleniyor.

TÜRBİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN METAL FİYATLARININ ARTTIĞI BİR DÖNEM

Yenilenebilir enerjide rekor kapasite artışı güneş paneli ve rüzgar türbini üretiminde kullanılan temel metal fiyatlarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Emtia fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek kalması durumunda ise rüzgar enerjisi yatırım maliyetlerinin 2015'teki seviyesine dönmesi, güneş enerjisinde ise son 3 yıldaki kazanımların silinme riski bulunuyor.





GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ GEÇEN YILA ORANLA ARTTI

Güneş enerjisinde bu yıl devreye girecek toplam kapasitenin, geçen yıla göre yüzde 17 artış göstereceği hesaplanıyor.

Buna rağmen iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminin yanı sıra tüm sektörlerde yaygın şekilde kullanılması gerekiyor.

KÜRESEL ELEKTRİK KAPASİTESİNDEKİ ARTIŞIN YÜZDE 95'İ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN SAĞLANDI

Bu dönemde küresel elektrik kapasitesindeki artışın yüzde 95'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, bu miktarın yarısından fazlası güneş enerjisinde oluşacak.

ÇİN LİDER KONUMUNU KORUYACAK

Küresel yenilenebilir enerji kurulumlarında Çin'in, lider konumunu koruması ve 2026'da 1200 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Hindistan'ın ise gelecek 5 yıl içinde büyük ekonomiler arasında en hızlı yenilenebilir kapasite artışı oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Avrupa ve ABD ile birlikte 2026'ya kadar kurulacak yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 80'inin söz konusu 4 piyasada oluşacağı öngörülüyor.