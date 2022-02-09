Kürsesel piyasalar olumlu ilerliyor

Merkez Bankası toplantılarının çıkan kararların küresel pazarlara zaralı olmayacağı ortaya çıktıkça beklentiler olumlu yöne döndü.

Merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor. Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, pay piyasalarında yerel dinamikler fiyatlamalarda öne çıkıyor.

ŞERKET BİLANÇOLARININ KÂRLILIK AÇIKLADIKÇA PİYASALAR RAHATLADI

Analistler, dünya genelinde devam eden bilanço sezonunda kârlılıkların genellikle beklentileri karşılaması, Çin'de devlet destekli fonların hisse senedi aldığına ilişkin haber akışı ve ABD'de şirketlerin hisse geri alımı adımlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Petrol fiyatları yedi haftalık yükseliş eğilimi sonrası bu haftanın üçüncü gününe de düşüşle başlarken, ADB'de petrol rezervlerinin bir kısmının salınmasına ilişkin adımlar söz konusu düşüşte etkili oluyor.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde de pozitif seyrediyor.

EURO/DOLAR 1,1430

Euro/dolar paritesi iki günlük düşüş eğilimi sonrası şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1430'dan alıcı buluyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı ödemeler dengesi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları