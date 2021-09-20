Kuru domates ihracatı 8 ayda 62 milyon dolara ulaştı

Yaş sebze olarak ihracatın göz bebeği domates, şimdi kurutulmuş hali ile de yurt dışından alıcı buluyor.

Türkiye'nin kuru domates ihracatı 2021 Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 62 milyon dolara yükseldi.

İHRACATININ YÜZDE 97'Sİ EGE BÖLGESİ'NDEN

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuru domates ihracatının yüzde 97'si Ege Bölgesi'nden yapıldı.

Kuru domates ihracatında dünya genelinde ilk beşte yer alan Türkiye, 2021 Ocak-Ağustos döneminde kuru domates ihracatını yüzde 29'luk artışla 48 milyon dolardan, 62 milyon dolara taşıdı.

TÜRK KURU DOMATESİNİ EN ÇOK TALEP EDEN ÜLKE ABD OLDU

Türkiye, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 6 milyon 500 bin dolarlık kuru domates ihraç ettiği ABD'ye, 2021 yılının aynı döneminde 11 milyon 75 bin dolarlık kuru domates ihraç etti. ABD, bu talebiyle İtalya'yı da geçerek Türk kuru domatesini en çok talep eden ülke oldu.

2021 yılının 8 aylık döneminde Türkiye'den İtalya'ya yapılan kuru domates ihracatı yüzde 28'lik artışla 7 milyon 500 bin dolardan, 9 milyon 600 bin dolara çıkarken, Almanya 7 milyon dolarlık Türk kuru domatesi ithal etti.

İngiltere'ye 5 milyon 800 bin dolarlık, Polonya'ya ise 5 milyon 200 bin dolarlık kuru domates ihracatı yapılırken bu ülkeleri Hollanda, Belçika, Avustralya, Yunanistan ve Fransa izledi.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nin kuru domates üretim ve ihracatında lider konumda olduğunu belirtti.

"2021 YILI SONUNDA KURU DOMATES İHRACATINI 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARTACAĞIZ"

Türkiye'nin 2021'de yaptığı 62 milyon dolarlık kuru domates ihracatının 60 milyon dolarlık büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyelerince yapıldığını aktaran Uçak, "2021 yılı sonunda kuru domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak, kuru domates ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurguladı.