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    Kuru domates ihracatı 97 milyon dolara çıktı

    Akdeniz yemek kültürü içinde önemli bir yer tutan kuru domates ihracatı artmaya devam ediyor.
    • AA
    • 15.01.2022 - 12:47
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    Kuru domates ihracatı 97 milyon dolara çıktı

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de 83 milyon dolar olan kuru domates ihracatı geçen yıl yüzde 17 arttı.

    Kuru domates ihracatı miktarı önceki yıl 31,2 bin ton iken miktarı da 2021'de yüzde 18 yükselerek 36,8 bin tona çıktı.

    PİZZA VE MAKARNADA KULLANILIYOR

    Özellikle pizza ve makarnalarda kullanımı dolayısıyla gıda endüstrisinin talep ettiği bu üründe 106 ülkeye ihracat yapıldı.

    Kuru domates ihracatı 97 milyon dolara çıktı #1

    TÜRK KURU DOMATESİNE İLGİ ARTTI

    Dış satımda ilk üç sırayı ABD, İtalya ve Almanya alırken Hollanda, Belçika, Avustralya, Fransa ve Polonya da Türk kuru domatesine en çok talebin geldiği ülkeler arasında yer aldı.

    Tazesi ve salçasından daha kıymetli Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domateste Türkiye'nin dünyadaki önemli üreticiler arasında yer aldığını kaydederek, Ege Bölgesi'nin de ülkenin kuru domates üretim ve ihracatının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi.

    Kuru domates ihracatı 97 milyon dolara çıktı #2


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