Kuru incir ihracatı 258 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde ihracattan elde edilen döviz tutarı 258 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru inciri prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin dünya kuru incir ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Kuru incirde 2021-2022 ihraç sezonunun 70 bin 647 ton ihracatla geride bırakıldığını, döviz tutarının ise 258 milyon dolar olduğunu kaydeden Işık, "Dünyanın en kaliteli inciri ‘sarı lop’ sadece bu topraklarda yetişiyor. Dünya standartlarında süper gıdalar arasında listenin en başında yer alan kuru incirimizin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 6 Ekim 2021’den 7 Ekim 2022 tarihine kadar olan 2021-2022 sezonunda Türk incirini 102 ülke insanına ulaştırdık. 2021-2022 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 258 milyon dolarlık kuru incir ihracatımızdan Avrupa Kıtası yüzde 51 pay aldı." dedi.

Işık, Avrupa Kıtası’nın 134 milyon dolarla ana ticaret ortağı olduğuna değinirken, Amerika Kıtası’na ise yüzde 2,3 artışla 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

En çok ABD'ye ihracat yapılıyor

Asya, Okyanusya, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 5,6 ivmeyle 30 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine yüzde 19 artışla 17 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri ve Slav ülkelerine 9,8 milyon dolarlık ihracatımız olduğunu vurgulayan Işık, "En çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ABD 35 milyon dolarla birinci pazarımız, Fransa’ya 34 milyon dolar, Almanya’ya 33 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 29 artışla 14 milyon dolar, Kanada’ya yüzde 35 artışla 13 milyon dolar, Japonya’ya yüzde 17 artışla 10 milyon dolar ihracatımız var." diye konuştu.

Hedef, 300 milyon dolar

Kuru incirde 2022-2023 sezonunda verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Işık, kuru incirde 75 bin tona ulaşmayı ve ihracatlarını 300 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.