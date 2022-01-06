Kuru incirden 1 yılda 263 milyon dolarlık ihracat geliri

Ege İhracatçı Birliklerine göre, 2020'de Türkiye, 68 bin 222 ton kuru incir ihraç ederek 236 milyon 491 bin dolarlık gelir elde etti.

Ege'den kuru incir ihracatına başlandığında Avrupa Birliği (AB) ve ABD'yi giden ürünler, bugün gelinen noktada gönderim skalasını Çin'den Afrika'ya kadar genişletti.

Ege İhracatçı Birlikleri, kuru incirde 2021'de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 71 bin 719 tona çıkaran Türkiye'nin gelirini ise yüzde 11 artırarak 263 milyon 246 bin dolara yükselttiğini açıkladı.

37.7 MİLYON DOLAR İLE İLK SIRADA ALMANYA YER ALDI

Yapılan açıklamaya göre, Almanya, 2021'de en fazla kuru incir satışı yapılan ülke oldu. 37 milyon 719 bin dolarlık satış yapılan Almanya'yı 36 milyon dolarlık satışla Fransa, 35 milyon dolarlık satışla ABD izledi.

"DÜNYANIN EN KALİTELİ İNCİRİ AYDIN'DA"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, dünyadaki en kaliteli kuru incirin Aydın'da üretildiğini söyledi.

"KURU İNCİRİN YÜZDE 68'İ AYDIN'DAN"

Türkiye'nin kuru incir üretiminin yüzde 68'ini Aydın'ın karşıladığını aktaran Günaydın, yurt dışı pazarında bu ürüne olan talebin yılda yıla arttığını belirtti.

"HEDEF RAKAMLARI İKİYE ÇIKARMAK"

Günaydın, 2021 yılının hem üretici hem de ihracatçı açısından çok iyi geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunda hem pandeminin getirdiği avantajlar hem de Aydın incirinin dünyada tanınmışlığı, tüketicinin Aydın incirini dünyada kabul ettiği, kabullendiği, sofrasında, dolabında ve çantasında bulundurduğu bir ürün haline gelmesi etkili olmuştur. Önceleri sadece AB ülkeleri ve ABD'ye gönderiliyordu fakat şimdi Çin, Tayland, Endonezya, Rusya ve Afrika gibi ülkeler de Türkiye'den incir alıyor. Bizim hedefimiz bu rakamları ikiye katlamaktır."