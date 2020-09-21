Kuru kayısının kilogram başına alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada kuru kayısının kilogram başına kükürtlenmiş türü için 21 lira, günkurusu için ise 23 liradan alım yapılacağını duyurdu.

Kuru kayısının alım fiyatları üretici tarafından merakla bekleniyordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine verilen görev doğrultusunda ilk kez kayısı alımı yaptıklarını belirterek, "Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatının Açıklanması Programı"na, Tarım ve Orman Bakanlığından video konferans yöntemiyle katıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.

ÜLKEMİZ KAYISI ÜRETİMİNDE DÜNYADA BİRİNCİ

Dünyada kayısı üretiminin 550 bin hektar alanda, yaklaşık 3,9 milyon ton olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Ülkemiz 1 milyon 312 bin dekar alanda, ortalama 800 bin ton kayısı üretimiyle birçok üründe olduğu gibi kayısı üretiminde de dünyada birinci sırada yer almaktadır. 2002'de 315 bin ton olan kayısı üretimimiz, 2019 yılında yüzde 170 artış ile 847 bin tona ulaşmıştır." diye konuştu.

“GEÇEN YIL KURU VE YAŞ OLARAK 290 MİLYON DOLARLIK KAYISI İHRACATI YAPILDI

Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada kuru kayısı ihracatında birinci, taze kayısı ihracatında ise ikinci sırada olduğu bilgisini vererek, geçen yıl kuru ve yaş olarak 290 milyon dolarlık kayısı ihracatı yapıldığını ve toplam tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 2'sinin bu ürünle gerçekleştirildiğini bildirdi.

“MALATYA’DAKİ KAYISI ÜRETİMİ 50 BİN AİLEYE GELİR KAPISI AÇIYOR”

Malatya'da 800 bin dekar alanda yapılan kayısı üretiminin 50 bin aileye gelir kapısı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılında, Malatya'da toplam kayısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimimiz ise 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla Malatya'mız Türkiye'deki kayısının yüzde 46'sını, kuru kayısının da yüzde 80'den fazlasını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle kuru kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında üretim beklemekteyiz."

“TÜRKİYE'NİN İLK KURU KAYISI LİSANSLI DEPOSU FAALİYETLERİNE BAŞLADI”

TMO-TOBB Tarım Ürünleri̇ Li̇sanslı Depoculuk AŞ'nin (LİDAŞ) modern altyapıya sahip Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunun 5 bin ton kapasiteyle lisansını alarak perşembe günü faaliyetlerine başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"KURU KAYISININ FİYATINI 21 LİRANIN ALTINA DÜŞÜRMEMEKTE KARARLIYIZ"

“Buradan, kuru kayısı fiyatını 21 liranın altına düşürmemekte kararlı olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru kayısının tamamını alabilecek bütçeye ve depo kapasitesine sahip olarak devreye girmektedir."