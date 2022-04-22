Kuru meyve ihracatı denince akla kayısı geliyor

Kuru meyve ihracatında kayısı miktar ve değer olarak diğer kuru meyveler içinde öne çıkıyor.

Birbirinden güzel meyveler kurutularak, daha uzun ömürlü ve avantajlı ürüne dönüştürülüyor. Kurutulan ve paketleme işleminden sonra fiyatı da artan ürün üreticisine daha çok kazandırıyor.

Kuru meyve ihracatı yüzde 33 arttı

AA'nın haberine göre, kuru kayısı, kuru meyve ihracatında geçen sezona oranla yüzde 33 artış sağlayarak var olan liderliğini daha da geliştirdi.

306 milyon dolar dış satım

Türkiye'nin kuru kayısıda dış satımı, 2021-22 sezonunun başladığı 1 Ağustos 2021'den bu yana bir önceki sezona kıyasla 229 milyon dolardan 306 milyon dolara yükseldi.

Kuru üzümdeki ihracat 290 milyon dolar

Aynı dönemde yıllardır kuru meyve ihracatında lider olan kuru üzümdeki ihracat ise bir önceki sezona göre yüzde 2,6 artarak 283 milyon dolardan 290 milyon dolara çıktı.

Kuru kayısıda en fazla ihracat 45,1 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi 28,1 milyon dolarla Fransa ve 25 milyon dolarla Almanya izledi. Kuru kayısı yakaladığı yüzde 33'lük artışla Türkiye'nin kuru meyve ihracatında kuru üzümün önüne geçerek liderliği aldı.