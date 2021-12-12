Kuru üzüm, incir ve kayısı ihracatı 1,5 milyar doları hedefliyor

Çekirdeksiz kuru üzüm, incir ve kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türk kuru meyve sektörü, 2021 yılının ocak-kasım döneminde ekonomiye 1 milyar 403 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştiriyor.

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM LİDER

2021 yılının ocak-kasım döneminde Türkiye’nin kuru meyve ihracatında ilk sırada 389 milyon dolarlık tutarla çekirdek kuru üzüm yer aldı. Kuru kayısı ihracatı yüzde 29’luk yükselişle 237 milyon dolardan 306 milyon dolara çıkarken, kuru incir ihracatı yüzde 11’lik artışla 211 milyon dolardan 235 milyon dolara ilerledi. Kuru meyve ihracatında en büyük artış Antep fıstığında yaşandı. Antep fıstığı ihracatı yüzde 71’lik artışla 108 milyon dolardan 184 milyon dolara fırladı. Türkiye badem ihracatından 56 milyon dolar, çam fıstığından 37 milyon dolar, cevizden ise 31 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Türk kuru meyve sektörü, en büyük ihraç pazarı Almanya’nın kuru meyve ithalatçıları ile online platformda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

SEKTÖR ALMANYA İLE ONLİNE ORTAMDA BİR ARAYA GELECEK

Birlik, Brüksel’de yerleşik Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) ve Almanya’da yerleşik Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. ortaklığında 15 Aralık'ta uluslararası katılımlı bir webinar düzenleyecek.

2021'DE ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 10,5 ARTTI

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının 2021 yılının 11 aylık döneminde yüzde 10,5’lik artışla 1 milyar 272 milyon dolardan 1 milyar 403 milyon dolara çıktığına işaret eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatında Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif olduğunu, 100 yılı aşkın bir süredir ticari ortağımız olan Almanya ile kurduğumuz güçlü bağları korumak istediklerini dile getirdi.