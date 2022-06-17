Kurulan şirket sayısı mayıs ayında yüzde 16,7 arttı

kurulan şirket sayısı ekonominin devamlılığının göstergesi olarak kabil edilirken 2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artış gösterdi.

Yeni iş yeri açanlar ilgili kurumlara açılış kaydı yaptırıyor. Bu açılış rakamlarından da iş yeri açılış ve kapanış verileri ortaya çıkıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,4 azaldı.

2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 74 kapanan kooperatif sayısı yüzde 128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında yıllık yüzde 110,7 artış oldu

İHA'nın haberine göre, Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.

Mayıs 2022’de kapanan şirket sayısı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 259,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış oldu.

Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,6 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,6 azalış gerçekleşti.

Mayıs 2022’de kurulan 118 kooperatifin 63’ü konut için oldu

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

1.614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Mayıs 2022’de kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1.614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, bin 475’i limited şirketi.