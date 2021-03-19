Kurulan ve kapanan şirket sayısı şubatta azaldı

TOBB verilerine göre kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 9 bin 856'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 düşüşle 769'a geriledi.

Kurulan ve kapanan şirket sayıları piyasaların durumunu gösteren bilgilerden. Şubat ayında gelen veriler de bize açılan şirket sayılarının kapanandan daha fazla olduğunu gösteriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 329'dan 9 bin 856'ya düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 gerileyerek. 769 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı 952 olarak kayıtlara geçmişti.

YENİ KURULAN KOOPERATİF SAYISINDA ARTIŞ VAR

Şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 46,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19,2, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,4 azalış gerçekleşirken, kapanan kooperatif sayısında değişiklik olmadı.

LİMİTED ŞİRKETLER AĞIRLIKTA

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 1 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'sini limited şirketler, yüzde 13,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Şubatta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

TİCARET ŞİRKETLERİ DAHA FAZLA

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478'i ticaret, 1.647'si imalat ve 1.130'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1.042'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 736'sı inşaat, 274'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 268'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94'ünün imalat ve 91'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1.262'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 438'inin inşaat, 274'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1.081 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türk sermayeli, 75'i İran ve 42'si Ürdün ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'si anonim, 964'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 306'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 125'i gayrimenkul acenteleri, 115'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.