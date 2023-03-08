Kurumlar vergisi indirim ve istisnalarında tek seferlik yüzde 10'luk deprem kesintisi yapılacak Kahramanmaraş depreminin yıkımını onarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine verilen vergi teşviklerine bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. Getirilen bu düzenleme, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan yaklaşık 22 bin civarı mükellefi kapsayacak.

Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili adeta yıkmış ve on binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak.

TBMM'de kabul edildi

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifine depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik maddeler eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

İndirim ve istisnalarda kesinti yapılacak

Deprem nedeniyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında, yurt dışından elde edilen kazançlar için de yüzde 5 oranında tek seferlik kesinti yapılacak.

Bu düzenlemeye göre vergi dönem kazançları ilişkilendirilmeyecek, ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak

Ayrıca bu vergi gider ve indirim olarak dikkati alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek, deprem bölgesindeki kurumlar vergisi mükellefleri de ek vergiden muaf olacak.

İşverenlerin depremzede işçiler için 31 Temmuz’a kadar yapacakları 50 bin liraya kadar olan ayni ve nakdi yardımlar vergi ve sosyal güvenlik priminden muaf olacak.