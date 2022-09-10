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    Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı arttı

    Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisi mükelleflerine ait istatistikleri paylaştı. Buna göre Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 35 bin 976'ya ulaştı.
    • 10.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 13:30
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    Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı arttı

    Vergi, bir ülkenin en önemli gelirleri arasında yer alıyor. Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak 1 milyon 35 bin 976'ya kadar yükseldi.

    Türkiye'deki mükelleflerin sayısında artış var

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de ağustos itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken gelir vergisi mükellefleri 2 milyon 314 bin 989'a, katma değer vergisi (KDV) mükellef sayısı 3 milyon 287 bin 284'e, gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 3 milyon 656 bin 226'ya, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 275 bin 248'e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 309'a çıktı.

    Kurumlar vergisi mükellef sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 yükseldi

    Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi mükellef sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 35 bin 976'ya yükseldi.

    vergi

    En fazla kurumlar vergisi mükellefi İstanbul'da

    AA'nın haberine göre kurumlar vergisi mükellefleri en çok 391 bin 828 ile İstanbul'da bulunurken bu ili 106 bin 91 mükellefle Ankara, 63 bin 739 ile İzmir takip etti.


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