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    Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi

    Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme süreci başladı.
    • AA
    • 01.04.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:34
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    Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisinde 2020 hesap dönemine ilişkin beyanname verme dönemine girildi.

    1-30 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

    Duyuruya göre mükellefler, 2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 döneminde "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

    Mükellefler, hesaplanan kurumlar vergisini de beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeyecek.

    ÖDEME NOKTALARI

    Ödemeler, Başkanlığın "İnteraktif Vergi Dairesi" veya "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranı üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartlarıyla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla ya da vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yapılabilecek.

    kurumlar vergisi

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