Kurumsal seyahatlere yılda 300 milyar dolar harcanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, işletmeler, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcıyor ve bu tutarın yaklaşık yüzde 20'si uçak biletine harcanıyor.

Yapılan açıklamada, şirket tarafından hazırlanan "Kovid-19 Döneminde İş Seyahatlerine Bakış: Yaklaşımlar, Trendler ve Teknolojiler" isimli raporun detayları paylaşıldı.

Koronavirüs döneminde değişen seyahat algısına ve çalışan gezginlerin ihtiyaçlarına odaklanan raporda, iş seyahati yapan şirketlerin çalışanlarının gelecekteki iş seyahatlerinin nasıl şekilleneceğine dair ön görüler yer alıyor.

“İŞ SEYAHATLERİ BÜYÜK BİR EKOSİSTEM”

Küresel boyuttaki farklı sektörden oyuncuların ve anketlerin dikkat çekici tespitlerinin bulunduğu rapor, büyük otel zincirlerinden uçak ve araç filolarına kadar turizmin bağlantılı tüm çözümlerinde iş seyahatlerinin büyük bir ekosistem olduğunu vurguluyor.

Turizmin sunduğu sosyal ve ekonomik faydaların, hem bireyler hem de tüm ülkeler için sürdürülebilir iyileşmeye giden yepyeni bir yolculuğu başlatacağını anlatan rapor, geleceği okuyabilmenin, fayda odaklı stratejiler üretebilmenin, çevrimiçi dünyaya ayak uydurabilmenin, bu iyileşmeyi doğru adımlarla yaparak iş seyahatlerinin dönüşünü daha anlamlı ve kazanımlı olarak sağlayacağını belirtiyor.

KURUMSAL SEYAHAT GİDERLERİNİN YÜZDE 20'Sİ UÇAK BİLETİNE

Rapor, işletmelerin, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcadığını ve bunun yaklaşık yüzde 20'sinin uçak biletine gittiğini ortaya koyuyor.

Çalışan gezginlerin turizmin önemli bir segmentini oluşturduğunu ve zincir otellerden, büyük araç filolarına kadar global boyuttaki markaların ekonomilerinin iş seyahatleriyle entegre olduğunu vurgulayan rapor, gelecekte seyahati şekillendirecek maddelerin arasında risk yönetimi, şeffaflık, iletişim odaklılık, özelleştirilmiş seyahat politikaları, deneyim ve fayda odaklı seyahat hizmetleri ve çevrimiçi rezervasyon gibi dijital uygulamaları ilk sırada gösteriyor.

KISITLAMALARDAN SONRA KÜRESEL GEZGİNLER SEYAHATLERİNE DEVAM EDECEK

Küresel gezginlerin 4'te 3'ü, kısıtlamaların kaldırılmasından sonraki 3 ay içinde seyahat edeceklerini söylüyor.

İŞ SEYAHATLERİNDE Z KUŞAĞI VE UZAKTAN ÇALIŞANLAR DÖNEMİ

HIS Travel, hem globalde hem de yerelde uzun zamandır edindiği bilgi birikimini öngörüleriyle birlikte raporda paylaştı. Buna göre, "satış", "karlılık" ve "müşteri" bağlamının yanı sıra "çalışanlara kültürel deneyim kazandırma", "şirket vizyonunu dünya çapında bir noktaya taşıma" ve "çalışan bağlılığını daha güçlü bir konuma getirme" gibi kriterler vizyoner iş seyahatleriyle yapılabiliyor.

Z kuşağı, koronavirüs sonrası turizm sektörü için en önemli gruplardan biri olmaya devam edecek. Bugün küresel nüfusun yüzde 32'sini oluşturan Z kuşağı yalnızca ABD'de 143 milyar dolar satın alma gücüne sahip.