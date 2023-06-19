Kuşadası rezervasyonları, Kurban Bayramı tatili için şimdiden yüzde 90 doldu Kruvaziyer turizmi ile öne çıkan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şimdi bir de Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. İlçede bayramda tam anlamı ile bir turizm hareketliliği bekleniyor.

İHA

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası’nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Rezervasyon taleplerindeki yüksek artışla birlikte, yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı.

Bu yoğunlukta Kurban Bayramı'nın yanı sıra okulların tatil olması da aktif rol oynadı.

Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

"Bayram döneminde oteller tam dolu olacak"

Kuşadası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi (KODER) Serdar Köroğlu, bayrama bir hafta olmasına rağmen rezervasyonların yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirterek, özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte yerli turistlerin rezervasyonlarının arttığını ve bayram döneminde otellerin tam doluluk yaşayacağını düşündüğünü ifade etti.

Kuşadası'na Avrupalı ilgisi büyük

Köroğlu, ilçeye olan rağbeti ve Kurban Bayramı hazırlıklarını şöyle anlattı:

Kuşadası özellikle Efes ve Meryemana gibi tarihi antik kentlere yakınlığı nedeniyle genellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa ülkelerine yakınlığı sebebiyle bu dönemde Kuşadası’na birçok yabancı turistin geldiği biliniyor. Ayrıca, kültür turları çerçevesinde Kuşadası’na 1 veya 2 gün konaklayan ve ardından İstanbul, Çanakkale, Pamukkale, Ürgüp gibi diğer turistik bölgelere giden Türk grupları da geliyor.

Kuşadası, bayram döneminde tam dolu olacak

Bayram tatili için rezervasyon talebinin yüzde 90’ı geçtiğini dile getiren Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: