Kuşadası, sezona plajlarını temizleyerek hazırlanıyor Türkiye bir yandan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da ekonominin çarklarının dönmesi için faaliyetlere devam ediyor.

İHA

Doğal ve tarihi güzellikleriyle Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası, yeni sezona hazırlık yapıyor.

İlçede turizm sezonu öncesi plajlarda tatilcilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkarması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nın plajlarında hummalı bir çalışma var. Düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip yabancı cisimlerden arındırıyor.

Denizdeki yosunlar toplanıyor. Ekipler, tahrip olmuş şezlongları ve engelli rampalarını yenileniyor.

Soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde tadilat ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Misafirlerimizin en iyi biçimde vakit geçirebilmeleri için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yaz sezonu boyunca plajlarımızda yerli ve yabancı misafirlerimizin en iyi biçimde vakit geçirebilmeleri için çalışıyoruz.” diyerek yapılan çalışmaları özetledi.