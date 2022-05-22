Kuşadası'na denizden turist akını devam ediyor

Türkiye’ye gelen en büyük gemi ikinci kez Kuşadası'na demirledi.

“Odyssey of the Seas” bugüne kadar Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip. Bahama bandıralı dev kruvaziyer, 3 bin 470 yolcusu ve 1.800 mürettebatı ile Aydın’ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi.

Ege Port Limanı’na yanaşan 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden inen turistler halkoyunları ekibi tarafından karşılandı.

Yolcuların rotası Efes ve Meryem Ana

Gemiden inen yolcuların bir kısmı hur programı çerçevesinde Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni ziyaret için ilçeden ayrılırken, tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi.

Gemide 15 restoran, 2 havuz var

İHnın haberine göre, Royal Carriabean Cruise Lines’a ait Odyssey of the Seas’te yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunduğu öğrenildi.

“İlçemize denizden turist akını artarak devam edecek”

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör. “Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatıyla 10 sonra ikinci seferini gerçekleştirdi. Gemi bu yıl Kuşadası’na toplamda 16 sefer gerçekleştireceğini belirtti. Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan Ege Port Kuşadası Limanı’na 2022 yılı sonuna kadar yoğun gemi trafiğiyle birlikte ilçemize denizden turist akını artarak devam edecek.” dedi.