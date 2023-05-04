Kuşadası'na limana 4 kruvaziyer yanaştı! Gemiden 8 bin 200 turist indi Türkiye genelinde seçim çalışmaları yürürken, bir yandan da turizm hedeflerine adım adım yaklaşılan ziyaretler gerçekleşiyor.

AA

Aydın'ın kruvaziyer limanı ile avantajlı ilçesi Kuşadası'na, 4 gemi ile birlikte 8 bin 200 turist yanaştı.

Bu gemilerden çıkan turistlerin bir kısmı Kuşadası'nın merkezinde alışveriş yaparak ilçedeki ekonomiyi şenlendirdi.

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine Panama bayraklı "MSC Splendia", Norveç bayraklı "Viking Star", Bahama bayraklı "S.S Voyager" ve Palau bayraklı "Aida Blu" isimli kruvaziyerler geldi.

Ziyaretçiler Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni tercih ediyor

Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan gemilerden inen 8 bin 200 turistten bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. bazıları ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

"Mayıs'ta Kuşadası'na 80 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor"

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay limana 80 kruvaziyerin gelmesinin planlandığını belirtti.

"Sezonda hareketli dönem başladı"

Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'nin yakın mesafede bulunmasının da etkisiyle Kuşadası Ege Port Limanı'nın Akdeniz ve Ege'nin en fazla kruvaziyer ağırlayan limanları arasında bulunduğuna işaret eden Güngör, sezonda hareketli dönemin başladığını da bildirdi.