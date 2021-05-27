Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan Kuşadalı esnaf, dükkanlarının açılacağı günün gelmesini iple çekiyor.

Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde, pandemi tedbirleri nedeniyle aylarca kapalı kalan yeme-içme sektörü, düzenlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında yalnızca gel al ve paket servis hizmetiyle ayakta kalmaya çalıştı. Birçok işletme pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdi.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ 1 HAZİRAN’DA

Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma ve ardından yeni gelen normalleşme süreci sonrasında da kapalı kalan yeme-içme sektörü, gözünü 1 Haziran tarihine çevirdi.

Kuşadası’nda uzun yıllardır sektöre hizmet veren isimler, salgın nedeniyle çekilen sıkıntıları ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kuşadası esnafı, 1 Haziran’ı dört gözle beklediklerini belirterek, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kademeli olsa da dükkanlarını açıp, bir an önce normalleşmeyi beklediklerini söyledi. Esnaf, devletin biraz daha yeme-içme sektöründe çalışanlara yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi.