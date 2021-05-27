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    Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor

    Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan Kuşadalı esnaf, dükkanlarının açılacağı günün gelmesini iple çekiyor.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:50
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    Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor

    Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde, pandemi tedbirleri nedeniyle aylarca kapalı kalan yeme-içme sektörü, düzenlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında yalnızca gel al ve paket servis hizmetiyle ayakta kalmaya çalıştı. Birçok işletme pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdi.

    YEME-İÇME SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ 1 HAZİRAN’DA

    Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma ve ardından yeni gelen normalleşme süreci sonrasında da kapalı kalan yeme-içme sektörü, gözünü 1 Haziran tarihine çevirdi.

    Kuşadası’nda uzun yıllardır sektöre hizmet veren isimler, salgın nedeniyle çekilen sıkıntıları ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

    Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor #1

    TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

    Kuşadası esnafı, 1 Haziran’ı dört gözle beklediklerini belirterek, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kademeli olsa da dükkanlarını açıp, bir an önce normalleşmeyi beklediklerini söyledi. Esnaf, devletin biraz daha yeme-içme sektöründe çalışanlara yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi.

    Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor #2

    Kuşadası’nda esnaf dükkanlarının açılacağı günü bekliyor #3

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