Kuşadası'nda sezonun son kruvaziyeri limana yanaştı

Aydın Kuşadası'na, limana yanaşan yılın son kruvaziyeriyle 262 turist geldi. Yetkililer, 2022'de bu alanda yolcu sayısında rekor kırmayı amaçladıklarını iletti.

Aydın, koronavirüs salgını gerekçesi ile kruvaziyer turizmde açtığı arayı sezonun sonuna doğru gidermeye çalıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine sefer yapan 2021'in son kruvaziyeri Norveç bandıralı Viking Sky, çoğunluğu ABD'li 262 yolcusu ile limana yanaştı.

GEMİDEN İNEN TURİSTLERİN ROTASI MERYEM ANA'NIN EVİ

Gemiden inen turistlerin bir bölümü, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni görmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı.

TURA KATILMAYANLAR ÇARŞI PAZAR GEZDİ

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası’nda çarşı merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2021'in son kruvaziyerini ağırladıklarını belirtti.

"2022 YILINDA 650 GEMİYLE 750 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"

Bu yıl Kuşadası'na 22 kruvaziyerin yanaştığını ve ilçeye 8 bin 673 turist getirdiğini aktaran Güngör, "2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu bekliyoruz. Önemli bir aksilik olmadığı müddetçe Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısına 2022 yılında ulaşacağız." dedi.