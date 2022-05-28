Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları

Geçen yıl olumsuz hava koşullarından etikelen aracılığın verimini arttırabilmek için yeni uygulamalar devreye alınıyor.

Kütahya'ya bağlı Emet Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve İl Özel İdaresi finansman desteğiyle hayata geçirilen “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde yetiştiricilere 2 bin 500 adet arılı çıta dağıtıldı.

Proje 266 bin lira bütçeli

İHA'nın haberine göre, 266 bin lira bütçeli projeye İl Özel İdaresi'nin 200 bin lira, yetiştiricilerin 66 bin lira katkı sağladığını belirten Vali Ali Çelik, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Emet’e bağlı İğdeköy’de düzenlenen dağıtım törenine, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ile yetiştiriciler katıldı.



