Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
474.303
0.38%
BTXN Coin
12.55
2.36%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları

    Geçen yıl olumsuz hava koşullarından etikelen aracılığın verimini arttırabilmek için yeni uygulamalar devreye alınıyor.
    • 28.05.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları

    Kütahya'ya bağlı Emet Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve İl Özel İdaresi finansman desteğiyle hayata geçirilen “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde yetiştiricilere 2 bin 500 adet arılı çıta dağıtıldı.

    Proje 266 bin lira bütçeli

    İHA'nın haberine göre, 266 bin lira bütçeli projeye İl Özel İdaresi'nin 200 bin lira, yetiştiricilerin 66 bin lira katkı sağladığını belirten Vali Ali Çelik, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

    Emet’e bağlı İğdeköy’de düzenlenen dağıtım törenine, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ile yetiştiriciler katıldı.

    Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları #1

    Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları #2

    Kütahya Emet’te arıcılığı canlandırma çalışmaları #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü
    Politika

    Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü

    İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir