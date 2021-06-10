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Kütahya Simav'da, belediye kiracısı esnafa kira zammı yok

Kütahya Simav'da, belediye kiracısı esnafa kira zammı yok

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf, devletçe aldığı desteğin yanı sıra yerel yönetimlerin kiraya zam yapmaması ya da kira ertelemesi gibi süreçlerden de faydalanabiliyor.