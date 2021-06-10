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    Kütahya Simav'da, belediye kiracısı esnafa kira zammı yok

    Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf, devletçe aldığı desteğin yanı sıra yerel yönetimlerin kiraya zam yapmaması ya da kira ertelemesi gibi süreçlerden de faydalanabiliyor.
    • AA
    • 10.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:22
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    Kütahya Simav'da, belediye kiracısı esnafa kira zammı yok

    Koronavirüs kısıtlamalarından dolayı zor günler yaşayan esnafa yapılan katkılardan birisi de Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleşti.

    Simav'da Belediye’nin mülklerinde kiracı olan esnaflara, yılın ikinci 6 ayında da kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

    Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, haziran ayı olağan meclis toplantısında, esnaflar için önemli kararların alındığını belirtti.

    Başkan Biçer, “Pandemi nedeniyle esnafımızın içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, belediye mülklerinde kirada olan esnaflarımıza 2021 yılının ilk 6 ayında kira artışı yapmadık. Yılın ikinci 6 ayında da belediye mülklerimizdeki kiracılarımıza zam yapmama kararı aldık. Meclis kararlarımızın memleketimize ve esnaflarımıza hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.

    Kütahya Simav da, belediye kiracısı esnafa kira zammı yok #1

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