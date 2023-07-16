Kütahyalı vişne üreticisi, tüccarın verdiği fiyattan memnun kalmadı Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki vişne üreticileri, tüccarın verdiği fiyatı düşük buluyor. Üreticiler bu rakamın maliyeti karşılamadığını beyan ederek, işçi tutmayarak sadece ihtiyaçları kadar ürün topladıklarını belirtiyor.

İHA

Vişne hasadı başladı. Hasatla birlikte alım fiyatları da belli oldu.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, tüccar vişnenin kilosuna 8 lira verdi. Üretici hayal kırıklığına uğradı.

Marketlerde 1 litre vişne suyunun 25-30 lira olduğunu belirten üreticiler, "Ama bizim ürettiğimiz vişne para etmiyor." diyor.

Tüccarın bu sezon vişneye verdiği 8 lira fiyatın çok düşük olduğunu söyleyen vişne üreticilerinden Sadettin Gün, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da fiyat düşüktü"

Tüccarlar geçen yılda vişneyi 5 TL gibi düşük bir fiyattan satın almışlardı. Bu yıl da düşük fiyat uygulamasına devam ediyorlar.

"Maliyeti karşılamak mümkün değil"

Vişneye verilen bu fiyatla sürekli artan maliyetlerimizi karşılamamız mümkün değil. Bugün marketlerde 1 litre vişne suyu 25-30 lira. Ama bizim ürettiğimiz vişne para etmiyor. Fiyatın düşük olması yüzünden birçok vişne üreticisi kendi ihtiyacı kadar vişne topluyor.

"Vişneyi işçiye toplatmaya kalksak işçinin yevmiyesini karşılamaz"

Çünkü vişneyi işçiye toplatmaya kalksak işçinin yevmiyesini karşılamaz.

"Vişneler cürümeye terk ediliyor"