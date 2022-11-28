Kuveytli NCM Investment, Türkiye'yi finansal hub olarak kullanacak

Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana hiç para kaybetmediklerini belirten NCM Investment Şirketler Grubu'nun kurucusu Marri, ülkemizi finansal hup olarak değerlendirme projesini anlattı.

Türkiye, geliştirdiği ekonomi sistemleriyle uluslararası yatırımı çekmeye devam ediyor.

Merkezi Kuveyt'te bulunan NCM Investment Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naser Al Marri, bölgedeki yatırımlarında Türkiye'yi bir "finansal hub" olarak kullanacaklarını söyledi.

"Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıktan bu yana hiç para kaybetmedik"

Marri, grubun iştiraki NoorCM Menkul Değerler AŞ'nin İzmir'deki yeni şube açılışının ardından Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana hiç para kaybetmediklerini, Türkiye piyasasını çok iyi bildiklerini ifade etti.

Türkiye'de büyümeyi hedefliyorlar

Marri, Türkiye'de hem fiziksel hem de coğrafik olarak büyümeyi hedeflediklerini, yakın zamanda hem Ankara'da hem de Antalya'da yeni ofisler açacaklarını, ürün bazında genişlemeye devam edeceklerini ve yıl sonu itibarıyla çalışan sayılarını iki katına çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

"Türkiye'yi yeni ürünlerimizde Avrupa pazarına girişte bir finansal hub olarak kullanma şansımız var"

Türkiye piyasasının oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Marri, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüklüğü, Türkiye'yi finansal hub olarak kullanmak gibi oldukça önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Türkiye'yi yeni ürünlerimizde Avrupa pazarına girişte bir finansal hub olarak kullanma şansımız var. Avrupa pazarına girmek istiyorsanız önce Türkiye pazarına girersiniz. Türkiye ile AB ilişkilerini de kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşının yaşadığı göz önüne alınırsa burada önemli bir potansiyelin olduğu anlaşılacaktır. Bu yüzden Türkiye'deki ofisimizi yurt dışındaki bu vatandaşlara ulaşmak için de kullanıyoruz."

"Türk piyasası bizim için oldukça derin bir piyasa"

Türkiye'deki gelişimlerini büyük organizasyonlarla iş birliği yaparak güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Marri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye oldukça büyük bir ülke. Eğer insan kapasitesi arıyorsanız bulabilirsiniz, konum açısından oldukça ideal, ulaşım oldukça kolay. THY ile neredeyse istediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz, Asya ve Avrupa'ya bağlantıyı da burada bulabiliyorsunuz. Bu yüzden hangi sektörde çalışmak isterseniz isteyin, Türkiye'de bunu bulabilirsiniz. Bu yüzden Türk piyasası bizim için oldukça derin bir piyasa. Zaten Türk piyasası bu denli derin olmasa bunca türbülansta ayakta kalamazdı."

"Türkiye'de piyasa, işlevselliğini hiçbir zaman yitirmedi"

NCM Investment Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Marri, grup olarak Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan ve Montenegro'da bir ofisleri olduğunu, Belgrad'da yeni bir ofis açtıklarını belirterek, "Bütün bu ofislerin yönetimi Türkiye'deki ofisimizden yapılacak. Yani kontrolü Türkiye'de olacak ve bizim Türkiye'ye bakış şeklimiz bu. Ayrıca, Türkiye'den genç profesyonelleri artık yurt dışındaki ofislerimize transfer etmeye de başladık. Kuveyt ve Dubai'de şu an bizim için çalışıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye pazarına girmek için doğru zaman"

AA'nın haberine göre, bugünlerin Türkiye pazarına girmek için oldukça doğru bir zaman olduğuna işaret eden Marri, "Yurt dışındaki diğer yatırımcıları da Türkiye'ye yatırım yapmaları için hızlı olmaları konusunda uyarıyorum. Türkiye'de piyasa, işlevselliğini hiçbir zaman yitirmedi. Finansal krizlerde de koronavirüs salgınında da Türk piyasası işledi. Bu tamamen size kalmış. Eğer bu durumla baş edecek kadar dinamikseniz bu piyasadan kârlı çıkarsınız." dedi.