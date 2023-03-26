Kuveyt'te petrol kuyusu yakınındaki sızıntı bölgesinde çıkan yangın korkuttu Kuveyt'te bir petrol kuyusu yakınındaki "sızıntı bölgesinde" yangın çıktığı ancak olayda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

AA

Kuveyt'te petrol kuyusu yakınındaki "sızıntı bölgesinde" yangın çıkınca kısa süreli paniğe neden oldu.

Petrol şirketi açıklama yaptı

Kuveyt Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki bir petrol kuyusu yakınındaki sızıntı bölgesinde çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

"Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı"

Yangının "olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı ve belirli bölge ile sınırlı" olduğu aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

"Yangının üretime yansıması olmayacak"

Üretim veya tedarik zincirine etkisinin olmadığı belirtilen yangının, geçen hafta yaşanan sızıntı bölgesinde olup olmadığına ilişkin ise detay verilmedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.



Sızıntı nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Kuveyt Petrol Şirketi, 20 Mart'ta ülkenin batısındaki petrol sızıntısı nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.

Zehirli gaz tespit edilmedi

Açıklamada, olay mahallinde herhangi bir zehirli gaz tespit edilmediği kaydedildi.