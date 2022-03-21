Kuyumcular altınbank kuruyor

Meslek kuruluşları tarafından kurulacak banka ile birlikte kuyumcuların finans sorununu çözmek için kurulacak.

40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşuyor.

Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank, bu yıl faaliyete başlayacak.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, geliştirdikleri katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduklarını söyledi.

SEKTÖR PAYDAŞLARI BANKANIN ORTAĞI OLACAK

Atayık, kurulacak banka ile ilgili şunları kaydetti:

"Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek.





MEGA PROJELERE FİNANSAL KATKI

Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.

TMSF VE BDDK İLE TEMASTAYIZ

İKO olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz görüşmelerde, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz."





DÜNYADA İLK

Altınbank'ın Türkiye'de altın piyasalarının regülasyonunda daha önce alınan sorumlulukları, Elektronik Fon Transfer Sistemleri yani EFT alt yapısı kullanılarak yapılabileceğinin daha önce kanıtlandığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:

"Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde, kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir. Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkanları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kuyumculuk ve mücevherat sektörümüzün kurumsal yapıları, organizasyonları, Türkiye'nin en ücra köşesinde bile hizmet veren 40 bin civarındaki kuyumcu meslektaşımızın gücünün de bu amaç doğrultusunda birleştirilmesiyle, ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz adına bu girişimin başlatılması çok isabetli bir karar olmuştur.

"KIYMETLİ MADENLERE, KREDİLENDİRİLMESİNDEN GELEN TUTARDAN KARŞILANMAK ÜZERE KÂR PAYI VERİLECEK"

İKO Başkanı Atayık, "Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kar payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye’de ve belki de dünyada ilk olarak küçük ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır." dedi.