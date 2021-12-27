Kuyumcular, vatandaşların fiyatı yüksek olduğu sırada altını alıp sonra da fiyatı düşünce vazgeçmesinin kendilerini zarara uğrattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini açıklamasıyla sert yükselişler gösteren altın ve dolarda bu kez aynı hızla düşüş yaşandı.

Düşüş karşısında daha önce altın ve dolar almak için anlaşan vatandaşlar vazgeçince kuyumcular mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

"VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI OLSUN"

30 yıla aşkındır kuyumculuk yapan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı ve Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, vatandaşların daha önce aldıkları altınların fiyatın düşmesiyle vazgeçtiklerini belirterek, vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Kuyumcular, anlaştıktan sonra fiyatı düşünce altın almaktan vazgeçen müşterilerden dertli - VİDEO

"FİYAT DÜŞÜNCE VATANDAŞ İPTAL EDİYOR, ESNAF MAĞDUR OLUYOR"

Yüksel, "Çünkü esnaf arkadaşlarımızın altın rafineleri yoktur. Öyle bir şeye sahip değiller, altını üretmiyorlar. Onlar da altını toptancılardan alıyorlar. Vatandaş altın alıyor, daha sonra altın fiyatı düşünce getirip hemen iptal ediyor. Durum böyle olunca esnafımız zarar ediyor. Bazı kişiler o sırada aldıkları altın veya dövizin ücretini EFT yapıyor, ardından bunu iptal edenler de oluyor. Sonra da o esnaf arkadaşımız mağdur oluyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız budur, anlayışlı olsunlar" dedi.

"ALTIN, DÜNYADA EN GÜVENLİ LİMANDIR"

Altının dünyada en güvenli liman olduğunun altını çizen Yüksel, “Bunu hep diyoruz. Altın dünyada güvenilir limandır. Türkiye'de değil her yerde böyle. Yıllardır zaten bunu yaşamışız, görmüşüz. Mutlaka altın yatırımınızı yapın ama böyle hassas dediğimiz noktaları da anlayışla karşılayalım” diye konuştu.