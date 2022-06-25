Vatandaşlar altının gramı arttıkça ve alım gücü azaldıkça çeyrek almayı bıraktı. Hediyelik olarak önce 0,10 gram altına yöneldi. Şimdi de 0,5 gram altına doğru kayıyor.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman vatandaşın altın satın alma alışkanlıklarının değiştiğini aktardı.

Özman, geçen yıl peynir ekmek gibi satılan gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altınların yerini bu yıl gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altınların alabileceğini söyledi.

Vatandaş çeyrek altın almayı çoktan bıraktı

Çeyrek altın almayı bırakan vatandaşların gram altın da almayıp, yarım gram aldıklarını vurgulayan Başkan Salih Özman, “Yakın zamanda Uluslararası Kuyumculuk Fuarı'na katıldık. Anadolu’daki tüm kuyumcular çok ümitliydi.

Çeyrek altınlar kesilip eritiliyor

Şu anda ise birçok şehirde müşteriden gelen çeyrek altınlar talep görmediği için kesilip eritiliyor. Çeyrek altın 1.700 liranın üstüne çıktığı için kolay kolay götürülebilecek bir hediye olmaktan da çıktı. Stantlarımızı yarım gramlar süslemeye başladı. Artık satılabilecek altınlar yarım gram olarak değişti.

Kuyumculara göre 0,10 gram altınların yerini 0,05 gramlar alacak VİDEO

Yarım gram altın 500 lira

Yarım gram 500, gram altın ise 1.000 liradansatılıyor. Geçtiğimiz senelerde haziran ayının 2. haftası itibariyle hareketlilik başlıyor, okullar kapanınca da yoğun bir tempoya giriyorduk.” dedi.

“0,10 gram altının yerini 0,05 gram altın alabilir”

Geçen yıl piyasaya çıktığı gibi biten gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altının da daha azının talep edildiğine değinen Salih Özman, “2021’de gramın 10’da 1’i dediğim 0,10 gr altınlar satılıyordu. Bu altınlar çok sayıda talep gördü. Biz bu altınları satmayı istemiyoruz çünkü uğraşılacak bir şey değil. Rafinelerin de basmaya uğraşacağı bir altın değil. Vatandaşlar gramın 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altın sormaya başladılar. Bazı rafineler bu altınları üretmeye başlamışlar. Ben mağazama alıp henüz satışına başlamadım. Satılsa neye yarar onu da bilmiyorum.





Kâr marji düşük

Zaten kâr marjı çok düşük olan bir ürün ne kuyumcunun kazancı olur ne de alan kişiye bir şey katar. Ondan dolayı tezgaha koymadık." diye konuştu.

“Bundan sonra ‘Altın 1.000 liranın ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir”

1.000 lirayı aşan altının gram fiyatının bu seviyeden aşağıya düşmeyeceğini iddia eden Özman, şunları söyledi:

“Şu andan itibaren ne alırsanız alın yatırım aracı olarak sayılır. Altın fiyatları epey bir zamandır 1.000 liralık kritik eşiğinde seyrediyor. Dünyadaki tüm dev ekonomilerde enflasyon var. Dünya piyasalarında da altının fiyatı düşmüyor. Dünyada bu kadar enflasyon varken alttın fiyatlarının geri çekileceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ‘Altın 1.000 liranın ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir.





Altın, Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder

1.000 lira altın için taban fiyat oldu. Bundan sonraki süreçte de altına yatırım yapılır. Altın, Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder.”

0,05 gr altın 55 lira

Gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gr altının fiyatının 55 lira bandında olduğu belirtildi.