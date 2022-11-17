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    Kuyumculardan altın tavsiye: Yıl sonuna kadar altınlarınızı bozdurmayın

    Yeniden yükselişe geçen altın yatırımcının gözünü altına çevirirken, fiyatların daha da artacağını ifade eden kuyumcular, “Yıl sonuna kadar bozdurmayın” uyarısında bulunuyor.
    • 17.11.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:24
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    Kuyumculardan altın tavsiye: Yıl sonuna kadar altınlarınızı bozdurmayın

    Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, gram altının fiyatı 1.065 liraya kadar çıktı. Ons altın ise 1.770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü.

    Kuyumculardan ise altın fiyatlarıyla ilgili tahmin geldi.

    Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi.

    "Elinizdeki altını bozdurmayın"

    Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek." dedi.

    Kuyumculardan altın tavsiye: Yıl sonuna kadar altınlarınızı bozdurmayın #1

    Yıl sonu gram altın tahmini: 1.400 lira

    İHA'nın haberine göre, kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yıl sonu için altının 1.400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Gram altın içini 1.200-1.400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var.” diye konuştu.

    Kuyumculardan altın tavsiye: Yıl sonuna kadar altınlarınızı bozdurmayın #2


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