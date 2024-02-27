Kuyumculardan çeyrek altın uyarısı! "Alırken ayarına dikkat edin" Altın fiyatlarındaki artış vatandaşların alımını düşürürken, üreticiler de farklı yollara başvuruyor. 22 ayar altından yapılan çeyrek altının düşük ayarlısı üretiliyor, kuyumcular vatandaşları uyarıyor..

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ensonhaber.com

Altın fiyatlarının artmasıyla satışlar düştü..

Üreticiler de alımı artırmak için farklı yollara başvuruyor..

Bunlardan biri de çeyrek altında yaşandı.

Genellikle günlük alışverişlerde ve küçük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı..

22 ayar altından yaklaşık 1.75 gram altına denk gelen çeyrek altın artık alıcısını korkutuyor..

Ayarı düşük altın 200 lira zarara sokuyor

Ayarı düşük çeyrek altın üretip, piyasaya sürülüyor.. Düşük ayar çeyrek altın minimum 200 TL zarara sokabiliyor..

Darphane baskısına dikkat

Kuyumcular vatandaşları bildiği ve tanıdığı kuyumcu dışında başka bir yerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarırken, aynı zamanda çeyrek altın alırken darphane baskılı olup olmamasını kontrol etmelerini söylüyor..