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Altın fiyatlarının artmasıyla satışlar düştü..
Üreticiler de alımı artırmak için farklı yollara başvuruyor..
Bunlardan biri de çeyrek altında yaşandı.
Genellikle günlük alışverişlerde ve küçük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı..
22 ayar altından yaklaşık 1.75 gram altına denk gelen çeyrek altın artık alıcısını korkutuyor..
Ayarı düşük altın 200 lira zarara sokuyor
Ayarı düşük çeyrek altın üretip, piyasaya sürülüyor.. Düşük ayar çeyrek altın minimum 200 TL zarara sokabiliyor..
Darphane baskısına dikkat
Kuyumcular vatandaşları bildiği ve tanıdığı kuyumcu dışında başka bir yerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarırken, aynı zamanda çeyrek altın alırken darphane baskılı olup olmamasını kontrol etmelerini söylüyor..
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