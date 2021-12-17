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    Kuzey Akım 2'de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı

    Nord Stream, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hatta gaz basılmaya başlandığını duyurdu.
    • AA
    • 17.12.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 16:55
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    Kuzey Akım 2'de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı

    Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den, 4 Ekim'e yapılan açıklamada, ilk boru hattına gaz basılmaya başlandığı bildirilmişti. Kurumdan yapılan yeni açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "17 Aralık itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ikinci hattına gaz doldurulmaya başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek amacıyla hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır." denildi.

    Kuzey Akım 2 de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı #1

    KUZEY AKIM 2 PROJESİ

    Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

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