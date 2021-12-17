Kuzey Akım 2'de ikinci hattın gaz dolum işlemine başlandı

Nord Stream, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hatta gaz basılmaya başlandığını duyurdu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den, 4 Ekim'e yapılan açıklamada, ilk boru hattına gaz basılmaya başlandığı bildirilmişti. Kurumdan yapılan yeni açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "17 Aralık itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ikinci hattına gaz doldurulmaya başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek amacıyla hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır." denildi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.