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    Kuzey Akım 2'nin ikinci hattında basınç düşürüldü

    Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ve arızalandığı gerekçesi ile Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kısıtlamaya gidilen Kuzey Akım 2 boru hattında yeni gelişmeler var.
    • 10.10.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:33
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    Kuzey Akım 2'nin ikinci hattında basınç düşürüldü

    Rusya'dan Almanya'nın Baltık Denizi kıyılarına ulaşan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sağlam kalan B hattında basınç, önlem almak amacıyla düşürüldü.

    Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğalgaz sızıntıları yaşanmıştı. Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.

    Önlem alındığına dair açıklama yapıldı

    Şimdi de Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG bir açıklama yaptı ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sağlam kalan B hattında basıncın, önlem amaçlı düşürüldüğü bildirildi.

    Görüşmelere göre adım atılacak

    AA'nın haberine göre, açıklamada, "İleride atılacak adımlar, boru hatlarına ilişkin bir incelemelerin sonuçlarına ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan görüşmelere göre belirlenecek." ifadesine yer verildi.

    Kuzey Akım 2 nin ikinci hattında basınç düşürüldü #1


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