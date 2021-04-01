Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı aktarıldı.

Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesinin planlandığı Kuzey Akım 2'de önemli bir aşama katedildi.

İKİ HATTIN İNŞASI, ALMANYA VE DANİMARKA KARA SULARINDA SÜRÜYOR

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamında iki hattın inşasının Almanya ve Danimarka kara sularında devam ettiği belirtildi.

HATTIN İNŞASINDA GERİYE 121 KİLOMETRE KALDI

Açıklamada, boru hattının inşasında geriye 121 kilometre kaldığı kaydedilerek, "Projenin yüzde 95'ine tekabül eden 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işi tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

TOPLAM MALİYETİ 10 MİLYAR EURO

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

PROJENİN ORTAKLARI

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.