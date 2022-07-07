Kuzey Ege ve Marmara adaları bayram tatilinde ziyaretçileri bekliyor

Kurban Bayramı, 9 günlük tatil süresi ile cazip bir tatil seçeneği olarak ortaya çıkıyor. Ege'nin kuzeyindeki ve Marmara denizindeki adalar da bayram tatilinde gelecekler için hazırlanıyor.

Uzun sürecek Kurban Bayramı'nda tercih edilen noktalardan olan Kuzey Ege ve Marmara adalarında Kurban Bayramı tatiline talep çok.

Adalar Kurban Bayramı'nda doldu

İdari izinle 9 güne uzatılan tatil öncesi Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Cunda adalarındaki turizm işletmelerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Gökçeada

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ilçenin özellikle 10 yıldır Türkiye'nin önemli turizm lokasyonlarından biri olduğunu belirten Çetin, "Türkiye'nin en büyük adası olması, bozulmamış doğası, rüzgar sörfü tutkunlarının yeni adresi olması gibi birçok özellik burayı tatil için ilk adreslerden biri yapıyor." dedi.

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da adanın günübirlik ziyaret ve tatilden ziyade uzun süreli tatilleri sevenlerin adresi olduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre bayram tatilinde birçok misafirin yıllık izinlerini de burada geçireceğini anlatan Aylı, "Son dönemde Gökçeada, Çanakkale'nin en büyük turizm potansiyeline sahip yeri oldu. Bu çok sevindirici. Rüzgar sörfü olsun, kite sörf (uçurtma sörfü) olsun, ücretsiz plajları olsun Gökçeada tüm bu unsurlarıyla en çok tercih edilen noktalardan biri." ifadelerini kullandı.

Bozcaada

Bozcaadalı işletmeciler hazırlıklarını günler öncesinden bitirdi. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, bu bayram adadaki rezervasyonların yine en üst seviyede olacağını bildirdi.

Her yıl benzer rakamlara ulaştıklarını, bunun bölge turizmi için çok önemli bir veri olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu yükselme ivmesi bizim turizmdeki başarımızı da ortaya koyuyor. Ramazan Bayramı çok güzel geçti. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nı da en iyi şekilde geçireceğimizi tahmin ediyorum. Şu anda rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Konaklama işletmecileri tüm hazırlıklarını yaptı. Bizler 9 günlük bayram tatili için günler öncesinden işlerimizi bitirdik."





Marmara Adası

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ilçe sınırları içindeki adalardaki bütün otel ve pansiyonlarda rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Belediye olarak hem ulaşım hem de temizlikle ilgili gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Aksoy, "Herhangi bir sıkıntımız yok, misafirlerimizi ağırlamak için bekliyoruz. Şu anda adalarımıza gemi, feribot ve deniz otobüsleri dolu geliyor. İnşallah bayramda esnafımızın yüzü gülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avşa Adası

Avşa Adası'nda otel işleten Mirza Temel de rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığını anlatarak, yerli ve yabancı tatilcilerin adaya gelmeye başladığını aktardı.

Temel, "Bu bayramı inşallah güzel geçireceğiz. Yerli ve yabancı tüm tatilcileri Avşa Adası'na bekliyoruz. Gelen misafirlerin adamızın tüm güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Cunda Adası

Cunda Adası'nda gezi teknesi işleten Serkan Bodur, bayramlarda gezi teknelerine yönelik çok fazla rezervasyon aldıklarını, bu bayramda da her gün sefer yapacaklarını duyurdu.

Adada restoran işletmeciliği yapan Mehmet Atala ise bayramda ciddi bir yoğunluk beklediklerini ifade etti.

Cunda'daki otel ve pansiyonlardaki yoğunluğun kendilerine de olumlu yansıdığını vurgulayan Atala, "Bayramda ada geneli dolu olacak. İnşallah bayram sonrasında ciddi yoğunluk yaşarız." diye konuştu.