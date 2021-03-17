Lane: ECB, faizlerde henüz alt sınıra ulaşmadı

Avrupa Merkez Bankası Yürütme Kurulu Üyesi Lane, verdiği röportajda ECB'nin faizlerde henüz alt sınıra ulaşmadığını belirtti.

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, "Alt sınırda olduğumuzu düşünmesek de, faiz oranları zaten düşükken, tarihsel normlara kıyasla parasal teşvik sağlamak için açıkça daha az yer var." dedi.

“MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR”

Analistlere göre, Lane bu açıklamayla, gerekmesi durumunda, ECB'nin mevduat faizlerini biraz daha düşürebileceğini vurguladı.

“YÜZDE 2’LİK BİR ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAK, YOKUŞ YUKARI TIRMANMAYA BENZİYOR”

Aynı zamanda ECB'nin Başekonomisti olan Lane, yüzde 2’lik bir enflasyon hedefine ulaşmayı da, "yokuş yukarı tırmanış"a benzetti ve dünya genelinde hiçbir merkez bankasının bu hedefe "süper hızlı" ulaşmasının beklenmediği için "sabır gerekli" olduğu uyarısı yaptı.