Lapseki şeftalisinde ihracata gidecek ürünler toplanıyor Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli şeftali, sadece yurt içinden değil yurt dışından da talep görüyor. Haziranda başlanan hasat, eylül sonuna kadar devam edecek.

AA

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen şeftalide ihracat ürünlerinin hasadına başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili yapılan "Lapseki şeftalisi"nin pazardaki gücünün artmasıyla birlikte marka değeri de yükseldi.

Haziran ayı ortasında 3 milyon civarında ağaçtan toplanmaya başlanan ürünler, eylül sonuna kadar hasat ediliyor.

Almanya, Fransa ve İspanya'dan ilgi görüyor

Lapseki'nin verimli topraklarında yaklaşık 40 bin dekar alanda yetiştirilen 150 bin ton ürününün büyük bölümü Almanya, Fransa ve İspanya'ya gönderiliyor.

Mersin'den sonra ikinci büyük üretim merkezi

Ülkedeki şeftali üretiminin yüzde 18'inin karşılandığı Çanakkale, yüzde 20,50'lik üretim ile Mersin'den sonra ikinci büyük üretim merkezi konumunda.

"İhracatlık ürün hasadına devam ediliyor"

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, üreticilerin 1 haftadır ihracatlık ürün hasadına devam ettiğini söyledi.

"Dış pazardan da muazzam bir alım talebi var"

Bölgedeki şeftali hasadının ise 1 ay önce başladığını dile getiren Kaçan, şu bilgiyi verdi:

Bundan sonraki hasat ihracata yönelik oluyor. İç piyasadan muazzam bir talep var. Dış pazardan da muazzam bir alım talebi var. Tabi bizim ürünümüz coğrafi işaretli bir ürün. Bizler de bu farklılıkları ortaya koyduğumuz için buna bağlı olarak kalite artıyor. Lapseki geçiş ikliminde olan bir yer. Toprak yapısı farklı ve üreticilerimiz neyi ne şekilde üretmesi gerektiğini çok iyi biliyor.

"Üreticiler şeftaliden iyi bir gelir elde etti"

Üründeki kaliteden dolayı üreticilerin şeftaliden iyi bir gelir elde ettiğini kaydeden Kaçan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin başından sona kadar adeta her konuda üreticilerimizin yanındayız. Geçen yıl ve bu yıl kalite çok yükseldi ürünlerde. Her yıl kalite üzerine koyarak artıyor. Bize gelen ihracatçıların bahsettiği bir konu var, bunu iç piyasadan da duyuyoruz. Artık insanlar baktığı zaman bu ürünün Lapseki şeftalisi olduğunu anlayabiliyor. Şeftali çeşitlerini de biliyorlar. Bizim ürünümüzü bir anlamda dünya çıksın diye bekliyor. Artı İstanbul gibi büyük şehirlerde bu ürünü satanlar da 'Çanakkale'den ürün gelse, Lapseki'nin şeftalisi gelse de satsak' diye bekliyorlar.

"İhracatlık şeftaliyi toplamaya başladık"

Üretici Ahmet Aksoy da ihracatlık şeftaliyi toplamaya başladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 4-5 gündür ürünleri topladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

Rekoltenin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kalitemiz ve buna bağlı olarak fiyatlarımız da çok yüksek. Fiyatlar bu yıl gerçekten çiftçiyi üreticiyi memnun ediyor. Kalitemiz de buna bağlı olarak yüksek olunca gerçekten bu yıl bizim yılımız oldu diyebilirim.

Ağaçlarda çok meyve olmasından dolayı kalite düştü

Geçen yıl ağaçlarda çok fazla meyve olduğunu, bu nedenle kalitenin düştüğünü anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

Bu yıl geçen yıla nazaran kalitemiz çok yüksek. Geçen yıl ki tecrübemizden ötürü seyreltmesini ve budamasını ona göre yaptık ve fiyatlar da buna bağlı olarak yükseldi. Bu sene 15 liradan 27 liraya kadar kilogram başı fiyatlarımız var. Bunlar çok iyi rakamlar. Bizim bu ürünlerimizin tümü ihracata gidiyor. Dış piyasaya gidiyor. Şu anda ilçemizde çok fazla firma var. Bütün ihracatçı firmalara yetecek kapasitede şeftalimiz mevcuttur.

"Lapseki şeftalisinin kalitesinde artış yaşandı"

Üreticilerden Faruk Ahmet Ergin de her geçen yıl yeni tecrübeler ile Lapseki şeftalisinin kalitesinin arttığını hatırlattı.

"İç pazarda olduğu gibi dış pazarda da tüketiliyor"

Arif Özdemir ise ürünlerdeki kalitenin artmasının ve dış pazarda aranan ürün olmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: