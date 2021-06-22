Haberler

Ekonomi Haberleri

Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı

Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı

Libya'daki silahlı çatışmalar nedeni ile yıkılan binaların tekrar yapılması için daha önce de ülkede çalışan Türk inşaat firmalarına ihtiyaç duyulduğu açıklandı.