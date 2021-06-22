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- Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı
Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı
Libya'daki silahlı çatışmalar nedeni ile yıkılan binaların tekrar yapılması için daha önce de ülkede çalışan Türk inşaat firmalarına ihtiyaç duyulduğu açıklandı.
- AA
- 22.06.2021 - 08:42
- Güncelleme : 22.06.2021 - 08:46
Libya, 2011'den bu yana silahlı çatışmalardan ciddi bir şekilde etkilendi. Türk firmalarının daha önce faaliyet gösterdikleri ülkenin, aynı güce yeniden ihtiyacı doğdu.
Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile görüşerek ülkenin yeniden inşası için Türkiye'den şirketlerin geri dönmesini istediklerini iletti.
HAVA SAHASI ÜZERİNDEKİ UÇUŞA YASAK BÖLGENİN KALDIRILMASI İÇİN YARDIM TALEBİ
Açıklamada, Libya hava sahası üzerindeki uçuşa yasak bölgenin kaldırılması için Türkiye'den yardım isteyen Şehubi'nin Büyükelçi Yılmaz ile iki ülke arasındaki ilişkilere dair birçok konuyu ele aldığı aktarıldı.
“TÜRK ŞİRKETLERİ GERİ DÖNÜP, LİBYA’YI İNŞA ETSİN”
Şehubi, 2011'den bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı Libya'ya Türkiye'den şirketlerin geri dönerek ülkenin inşasında rol almaları çağrısında bulundu.