Libya'nın ihracatı durdurmasıyla petrol fiyatları arttı

Libya'nın petrol üretimini azaltmasının ardından Hariga limanından ihracatı durdurması, petrol fiyatlarının yükselmesi ile sonuçlandı.

Libya'nın Ulusal Petrol Kurumu'ndan (National Oil Corporation-NOC), yapılan açıklamada, ülkede petrol üretiminin günde 1 milyon varilin altına düşmesi sonrasında, Libya Merkez Bankası'nın fonlamayı durdurmasına bağlı olarak, petrol ihracatının durdurulmak zorunda kalındığı belirtildi.

GELİŞMELER BRENT PETROLÜN FİYATINI ARTIRIYOR

Gelişmelerle, haziran ayı teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,97 artışla 67,64 dolara, mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,88 artışla 63,99 dolara yükseldi.